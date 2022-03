Algumas antigas estrelas do futebol mundial vão reunir-se a 26 de março em Glasgow, na Escócia, num jogo solidário promovido pela Fundação Luís Figo e pelo Glasgow Rangers.

Jogadores como Kaká, Roberto Carlos, Júlio César, Éric Abidal, Robert Pirès, Iván Córdoba, Maxwell, David James, Míchel Salgado, Roy Makaay, Christian Karembeu, Pedrag Mijatovic, Claude Makélélé, entre outros, juntam-se aos portugueses Ricardo Quaresma, ainda em atividade, Nuno Gomes, José Bosingwa e Luís Figo.

O Estádio Ibrox será o palco do «Weekend of Legens» [fim de semana das lendas], evento que integra a celebração dos 150 anos do clube escocês.

Luís Figo será o capitão da equipa World Legends, enquanto o treinador do conjunto escocês, Giovanni van Bronckhorst, fará parte da formação do Rangers Legends, regressando ao campo onde viveu momentos de glória enquanto jogador.

Parte das receitas obtidas serão atribuídas a projetos sociais selecionados pela Fundação Luís Figo e pelo Rangers Football Club.

«Estou ansioso para capitanear uma equipa que incluirá ex-vencedores do Campeonato do Mundo, do Campeonato da Europa, da Liga dos Campeões e também antigas Bolas de Ouro, mas o melhor de tudo será que, durante o fim de semana, serão angariados fundos importantes para a minha Fundação, o que nos ajudará a prosseguir com a nossa missão», disse Luís Figo, segundo a sua assessoria de imprensa.