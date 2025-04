A morte do Papa Francisco esta segunda-feira, aos 88 anos, gerou muitas reações pelo Mundo inteiro, a maior parte positiva mas na última noite um grupo de adeptos do Glasgow Rangers deixou uma mensagem contra o Sumo Pontífice.

«Nenhum Papa em Roma», escreveram os «Union Bears» num muro com as cores do clube escocês, e ainda «o Papa Francisco está morto» numa mensagem ao lado.

Union Bears (Rangers) graffiti tonight pic.twitter.com/edxFpzdPgG — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 21, 2025

De recordar, o Rangers é historicamente um clube protestante ao contrário dos rivais da cidade, os católicos do Celtic.

O grafiti durou pouco tempo. Os adeptos do Celtic prontamente pintaram por cima uma outra mensagem na qual estava escrito «sem bandeiras nem tambores», referindo que tinham roubado os equipamentos da claque «Union Bears», dizendo ainda «os vossos tambores estão no Vaticano».

