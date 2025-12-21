O Hearts, clube escocês de Cláudio Braga, venceu este domingo o Glasgow Rangers por 2-1 na 18.ª jornada da liga escocesa.

A equipa visitante até começou melhor na partida e chegou ao golo por intermédio de Miovski, mas o tento do macedónio do norte foi anulado por fora de jogo.

A formação de Midlothian respondeu já perto do intervalo e construiu o resultado em quatro minutos. Findlay (38m) abriu o marcador e Cláudio Braga assistiu Shankland (42m) para o segundo golo da tarde.

Chermitti (ex-Sporting) entrou ao intervalo, e o avançado do Rangers ainda foi a tempo de reduzir a desvantagem no marcador no último lance do jogo, após uma desatenção da linha defensiva do Hearts.

Com este resultado, o Hearts alcança quatro triunfos na temporada frente aos crónicos vencedores do campeonato escocês (Celtic e Rangers) e segue cada vez mais líder na classificação, com 41 pontos, mais 12 que a formação de Glasgow.