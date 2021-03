Scott Brown, histórico capitão do Celtic, está de saída do clube escocês ao fim de 14 anos.

Em comunicado, o emblema de Glasgow informa que o médio-defensivo que o jogador de 35 anos ruma ao Aberdeen, onde na próxima época vai acumular as funções de jogador e treinador.

Exemplo pela entrega ao jogo e por aparentemente ser imune às baixas temperaturas (veja em baixo), Scott Brown fez mais de 600 jogos pelo Celtic, equipa pela qual conquistou 23 títulos, entre eles dez campeonatos da Escócia.

It's -11° С in #SaintPetersburg and @ScottBrown8 has just become Russia's favourite Scotsman #Respect #OneOfUs #ZENCEL pic.twitter.com/WUj85krzwp