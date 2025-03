O comum adepto do futebol já está habituado a invasões de campo durante as partidas, no entanto, o Cowdenbeath FC da Escócia sofreu na noite desta quarta-feira uma invasão com... um rolo compressor.

A equipa que já venceu por três vezes o campeonato escocês mas que agora milita na quinta divisão anunciou nas redes sociais que o relvado tinha sido alvo de vandalismo.

Segundo o Cowdenbeath FC, três indivíduos entraram nas instalações do clube e conduziram um rolo compressor por cima do tapete verde antes de colidirem contra um edifício.

Em comunicado, a equipa escocesa diz que está a rever as imagens das câmaras de segurança para tentar identificar os dois sujeitos.

Ora veja aqui o momento insólito: