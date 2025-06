Kieran Tierney foi oficializado na tarde desta terça-feira como jogador do Celtic. Em comunicado o clube anunciou o regresso do jogador escocês que assinou até 2030.

Tierney assinou a custo zero depois do seu contrato com o Arsenal ter terminado.

Na temporada passada o escocês realizou 20 jogos e apontou um golo ao serviço dos «gunners».

«Sou uma pessoa diferente. Quando sais de casa, cresces, aprendes coisas diferentes. Estive em Espanha por um ano [jogou na Real Sociedad em 2023/24, por empréstimo do Arsenal], aprendi uma língua nova joguei numa liga diferente», destacou o reforço já com a camisola vestida.