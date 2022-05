Andy Goram, antigo guarda-redes do Glasgow Rangers e da seleção da Escócia, revelou que tem um cancro em fase terminal e, segundo os médicos, não terá mais de seis meses de vida.

O antigo guarda-redes, agora com 58 anos, recusou fazer um tratamento por quimioterapia que lhe poderia dar, pelo menos, mais três meses de vida, depois de ter assistido a um tratamento idêntico à sua ex-mulher, Miriam, no ao passado.

«Fazer quimioterapia e sofrer um martírio por mais três meses sem qualidade de vida? Não, obrigado. A quimioterapia não está no menu. Vou ficar por aqui enquanto puder. A única diferença é que a bomba relógio seria mais prolongada», destacou Goram em declarações ao Daily Record.

O antigo guarda-redes, com 43 internacionalizações pela Escócia, desfrutou de um período próspero de sete anos com o Glagow Rangers, de 1991 a 1998, em que conquistou seis títulos consecutivos na liga escocesa.

