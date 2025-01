O Celtic anunciou esta segunda-feira o regresso de Jota ao clube depois de ter chegado a um acordo com os franceses do Rennes, pouco mais de um ano depois do avançado ter deixado o clube para rumar à Arábia Saudita.

Depois de ter deixado a sua marca no futebol escocês, entre 2021 e 2023, com 28 golos e 26 assistências em 83 jogos, além da conquista de cinco títulos, o avançado formado no Benfica está de regresso ao local onde já foi feliz.

«A melhor coisa de Glasgow, além do Celtic obviamente, são as pessoas e eu preciso de um lugar com alma, onde me sinta em casa. Era algo que estava à procura e não há melhor solução do que o Celtic. Estou muito motivado, os últimos anos foram com altos e baixos, mas é assim a vida, é assim o futebol. Agora mal posso esperar por começar a trabalhar com os rapazes e deixar as coisas fluir», destacou Jota.

Jota tinha deixado o Celtic, no final da época de 2022/23, para assinar pelos sauditas do Al-Ittihad, numa transferência de 29 milhões de euros, mas acabou por não se adaptar e, na última temporada, regressou à Europa, para assinar pelo Rennes.

Agora está de volta ao Celtic, com um contrato para os próximos cinco anos e meio, até junho de 2030.

✨✍️ #JotaAnnounced! #CelticFC is delighted to announce the signing of Jota from Stade Rennais FC - subject to international clearance ✍

Welcome home, Jota! 🇵🇹🍀#Jota2030 | CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) January 27, 2025

Também esta segunda-feira, o Rennes anunciou a contratação de Kyogo Furuhashi ao Celtic, a troco de qualquer coisa como 12 milhões de euros.