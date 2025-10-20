Depois do despedimento de Russell Martin, o Rangers oficializou esta segunda-feira a contratação de Danny Röhl como novo treinador principal. O técnico alemão, de 35 anos, assinou um contrato válido por duas épocas e meia e estreia-se já na próxima quinta-feira, frente ao Brann, na Liga Europa — competição em que os escoceses vão defrontar Sp. Braga e FC Porto na fase de liga.

Röhl chega a Ibrox depois de uma passagem positiva pelo Sheffield Wednesday, onde assumiu o comando em outubro de 2023, quando a equipa estava no último lugar do Championship e sem vitórias nas primeiras 11 jornadas. O treinador conseguiu evitar a descida e conduziu o clube ao 12.º lugar na época seguinte.

Antes disso, acumulou experiência principalmente na Alemanha: começou no Leipzig, foi adjunto de Ralph Hasenhüttl no Southampton, integrou a equipa técnica de Hansi Flick no Bayern Munique — conquistando Bundesliga, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões em 2019/20 — e, posteriormente, acompanhou Flick na seleção alemã, incluindo no Mundial 2022.

«É um enorme privilégio assumir o cargo de treinador principal de um clube tão incrível, reconhecido em todo o mundo. [...] Sei que o início de temporada tem sido difícil, mas há muito por disputar em quatro competições. A minha equipa técnica e eu vamos dar tudo para recompensar os adeptos e o clube», afirmou Röhl, citado pelos meios oficiais dos Rangers.