O Celtic anunciou que apresentou uma queixa junto da polícia contra o rival Rangers, no final do dérbi da Old Firm, no passado domingo, depois dos muitos objetos que foram arremessados para o relvado do Estádio de Ibrox, para junto da área técnica da equipa dos católicos.

Um dérbi a ferver que terminou com um empate 3-3 arrancado pelos protestantes, em tempo de compensação, com um golo de Matondo, depois do Celtic ter chegado aos 3-2, aos 87 minutos, com uma assistência de Paulo Bernardo.

Além dos seis golos, o jogo ficou marcado pelos muitos objetos, entre os quais muitas moedas, arremessados para zona técnica dos visitantes. Uma situação que o Celtic qualifica como «totalmente inaceitável», até porque não é a primeira vez que acontece.

«Levantámos as nossas preocupações junto do Rangers e denunciámos o assunto à polícia que está nesta altura a investigar», destacou um porta-voz do clube.

A polícia escocesa também confirmou a abertura de um inquérito. «Temos o registo de objetos que foram arremessados no Estádio de Ibrox, no decorrer do jogo entre o Rangers e o Celtic, no passado domingo. Um homem foi atingido, mas não necessitou de tratamento hospitalar e a investigação está a decorrer», referiu a polícia.

Os últimos dérbis entre os dois rivais de Glasgow têm sido, aliás, marcados recorrentemente com incidentes a partir das bancadas. Em abril de 2022, um fisioterapeuta do Celtic foi atingido na cabeça por uma garrafa de vidro.

No mês seguinte, o Rangers diz que os seus adeptos ficaram «desprotegidos» na visita ao Celtic Park depois de um adepto idoso e outro deficiente terem sido atingidos por objetos. No mesmo jogo, o Celtic também acusou os adeptos rivais de arremessarem cadeiras aos stewards.