O Celtic apurou-se para as meias-finais da Taça da Escócia às custas do eterno rival Rangers, que derrotou, em pleno Ibrox Stadium, no desempate por penáltis (4-2), após o nulo verificado no final do tempo regulamentar.

Quem não gostou do desfecho da partida foram os adeptos da equipa da casa, que invadiram o relvado e só não chegaram a vias de facto com os fãs rivais porque a polícia e os stewards formaram um cordão humano para impedirem a sua passagem. Surreal.

Viveram-se momentos caóticos e de grande tensão, com os jogadores do Celtic a abandonarem o terreno de jogo enquanto centenas de adeptos do Rangers corriam livremente pelo relvado, enquanto eram arremessadas várias tochas na sua direção.

Os tumultos aconteceram depois de uma partida insólita, uma vez que o Celtic, que contou com Paulo Bernardo no prolongamento, garantiu o apuramento depois de não ter feito qualquer remate à baliza adversária, nos 120 minutos regulamentares.

O Rangers, com Chermiti no onze, teve, por seu turno, uma mão-cheia de tiros enquadrados, mas não conseguiu desfazer o nulo, num jogo que teve ainda dois golos anulados, a Maeda (Celtic) e Emmanuel Fernandez (Rangers).

No desempate por penáltis, o Celtic converteu todas as quatro tentativas de que dispôs, enquanto James Tavernier e Djeidi Gassama desperdiçaram pelo Rangers.

Os quartos de final da Taça da Escócia ficam ainda marcados pela eliminação do vencedor da prova na época passada, o Aberdeen, às custas do Dunfermline (3-0), da II Divisão escocesa.