Caos na baixa de Glasgow depois de uma carga policial ter dispersado um grupo de adeptos do Glasgow Rangers a poucas horas do dérbi com os rivais do Celtic, em Hampden Park, para a final da Taça da Liga escocesa que tem início marcado para as 15h30.

As imagens que estão a correr nas redes sociais, mostram um grupo de adeptos, vestidos de negro e com chapéus de pai natal, a correr numa movimentada rua de Glasgow, num domingo em que as pessoas faziam as compras de Natal.

No meio da correria, entre artefactos pirotécnicos, muitas pessoas refugiaram-se no interior das lojas que fecharam portas para evitar estragos avultados.

Segundo está a adiantar a BBC, este grupo de adeptos tentou aproximar-se do percurso que os adeptos do Celtic vão fazer até Hampden Park, na tradicional marcha dos adeptos católicos até ao recinto que habitualmente recebe as finais das competições escocesas.

A rivalidade entre os dois emblemas de Glasgow já é antiga, mas este dérbi da Old Firm tem sido vivido com particular tensão, uma vez que os dois rivais não se cruzavam no final desta competição há 22 anos.

Já na última madrugada, adeptos do Glasgow Rangers pintaram um enorme grafitti com provocações ao rival num edifício da cidade, enquanto os adeptos do Celtic também tinham vandalizado uma carruagem de comboio com pinturas alusivas ao clube.

Veja as imagens da carga policial: