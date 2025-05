O Celtic de Paulo Bernardo empatou na receção ao St. Mirren (1-1), no jogo da consagração dos católicos que, no final do jogo, levantaram o 55.º troféu da sua história, tantos quantos tem o rival do Glasgow Rangers.

O St. Mirren ainda tinha a esperança de garantir a qualificação para a Liga Conferência e ainda chegou a sonhar quando Ayunga abriu o marcador no início da segunda parte. No entanto, os campeões escoceses, com Paulo Bernardo a titular, puxaram dos galões e acabaram por chegar ao empate, em tempo de compensação, com um golo de James Forrest.

Estava lançado o mote para mais uma festa do título, uma vez que o Celtic, apesar de já ter garantido o primeiro lugar, com mais 17 pontos do que o Rangers, só recebeu o troféu este sábado.

Veja como foi a festa do católicos no Celtic Park: