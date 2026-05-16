VÍDEO: Chermiti acaba época com hat-trick (o segundo golo é qualquer coisa)
Jovem avançado português foi fundamental no triunfo do Rangers sobre o Falkirk
O internacional sub-21 português Youssef Chermiti fechou a temporada na Escócia com um hat-trick no triunfo do Rangers na casa do Falkirk por 5-2, na última jornada da fase de apuramento do campeão, que os Protestantes terminaram na terceira posição.
Vindo de quatro derrotas consecutivas, o Rangers chegou rapidamente ao 2-0 no Falkirk Stadium, bisou Chermiti [2 e 6m]. O segundo golo é uma obra de arte.
Só que, no minuto seguinte, o guarda-redes do Rangers, Jack Butland, deixou a bola passar por baixo do seu pé, relançando o jogo com um autogolo, no mínimo, caricato.
A equipa de Glasgow recuperou algum conforto no marcador aos 27 minutos, quando Gassama fez o 3-1 assistido por Chermiti, mas em cima do intervalo Calvin Miller tornou a reduzir para o Falkirk, de penálti.
Porém, no segundo tempo, Chermiti completou o hat-trick, aos 47 minutos, e Aasgaard fechou o resultado aos 79m, na conversão de um penálti.
Ainda neste sábado, o Motherwell ganhou na casa do Hibernian [1-0] graças a um golo de Fadinger, aos 35 minutos.
Na classificação final da Liga escocesa, o Celtic sagrou-se campeão com 82 pontos, mais dois do que o Hearts. O pódio fica completo com o Rangers [72], enquanto o Motherwell foi quarto [61]. O quarteto vai disputar as competições europeias, na próxima temporada.