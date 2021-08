O Rangers venceu este domingo o rival Celtic, por 1-0, em jogo da quarta jornada do campeonato escocês. Os protestantes não perdem um ‘Old Firm’ há sete jogos.

No Ibrox Stadium, Filip Helander fez o único golo da partida aos 66 minutos, depois de um canto cobrado ao segundo poste por Barisic.

O golo de Helander:

O Rangers está agora no terceiro lugar, com nove pontos em quatro jogos, ao passo que o Celtic é sexto, com seis pontos.