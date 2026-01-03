VÍDEOS: Chermiti bisa no dérbi de Old Firm e Rangers vence no Celtic Park
Protestantes alcançam católicos na classificação e passam a contar com mais uma vitória na soma de todos os dérbis (173-172)
Com dois golos do ex-sportinguista Youssef Chermiti, O Glasgow Rangers arrancou uma histórica vitória sobre o rival Celtic (3-1), em pleno Celtic Park, alcançando o eterno rival no segundo lugar da classificação e passando a contar com mais uma vitória no cômputo histórico deste dérbi, agora com 173 vitórias, contra 172 dos católicos.
A equipa da casa chegou ao intervalo em vantagem, com um golo solitário do sul-coreano Hyun-jun, marcado aos 20 minutos, e até podia ter fechado a primeira parte com uma vantagem mais confortável, uma vez que esteve quase sempre por cima do adversário, mas os protestantes acabariam por virar o jogo na segunda parte.
Em apenas nove minutos, Chermiti, avançado formado no Sporting, marcou dois golos e virou o dérbi de pantanas. Logo a abrir a segunda parte, aos 50 minutos, o belga Nicolas Raskin desceu pela direita, cruzou para o primeiro poste, onde surgiu o jovem avançado português a finalizar.
Nove minutos depois, foi o próprio Chermiti que conduziu e finalizou mais um ataque do Rangers, desta vez, pela esquerda, com classe, virando o resultado a favor dos protestantes.
Show de Chermiti no Celtic Park 🤩#sporttvportugal #ScottishPremiership #celtic #rangers #greenland pic.twitter.com/CVHVth6Iuo— sport tv (@sporttvportugal) January 3, 2026
Uma reviravolta que deixou o Celtic desequilibrado em campo, perdendo toda a consistência e superioridade que tinha exibido na primeira parte. Na ânsia de chegar ao empate, os católicos cederam muitos espaços e o Rangers aproveitou para matar o dérbi, aos 71 minutos, com Mikey Moore a fazer o terceiro para os visitantes.
Chermiti, a grande figura deste dérbi da Old Firm, acabou por ser substituído, já sobre o minuto 90, tendo sido homenageado pelos adeptos do Gllasgow Rangers com uma tremenda ovação de pé.
Chermiti a ser ovacionado de pé 👏#sporttvportugal #ScottishPremiership #celtic #rangers pic.twitter.com/krrTwxRJ9j— sport tv (@sporttvportugal) January 3, 2026
Com esta vitória, o Glasgow Rangers iguala o Celtic na classificação, agora ambos com 38 pontos, menos três do que o líder Hearts, mas na contagem de todos os dérbis, os protestantes passam a contar com mais uma vitória do que os rivais, 173 contra 172.