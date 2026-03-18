Kasper Schmeichel confessa que pode ter realizado frente ao Hibernian o último jogo da carreira, já que deslocou o ombro e o período de recuperação pode chegar a 12 meses.

Em declarações à CBS Sports e ao lado do pai, Peter Schmeichel, o guardião do Celtic garante que vai dar tudo para regressar aos relvados e, caso consiga, irá fazê-lo já com 40 anos de idade. Recorde-se que Schmeichel está na segunda época ao serviço dos escoceses, após uma temporada no Anderlecht.

«Posso ter feito o meu último jogo de futebol. Recebi a mensagem de que potencialmente podia ser o fim da minha carreira. Na altura em que regressasse de lesão já teria 40 anos. Vou dar tudo para ver se consigo voltar, até porque seria um dos maiores feitos da minha carreira», confessa.

Assista aqui às declarações de Schmeichel: