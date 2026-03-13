Chermiti eleito melhor jogador do mês de fevereiro na Escócia
Avançado português apontou «hat-trick» na vitória do Rangers sobre o Hearts (4-2)
Avançado português apontou «hat-trick» na vitória do Rangers sobre o Hearts (4-2)
Youssef Chermiti foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Escocesa.
O avançado português esteve em destaque no encontro da 27.ª jornada, ao apontar um «hat-trick» na vitória por 4-2 sobre o Hearts, de Cláudio Braga. Um dos golos apontados por Chermiti, de bicicleta, foi inclusive distinguido como o melhor do mês.
Contratado no mercado de verão ao Everton, o jogador de apenas 21 anos soma nove golos e duas assistências nos 32 jogos que realizou pela equipa principal do Rangers, até ao momento.
👏 Youssef Chermiti has been voted @SPFL Scottish Premiership Player of the Month for February.— Rangers Football Club (@RangersFC) March 13, 2026
The Portuguese forward has been recognised for his goalscoring form, which included a hat-trick against Hearts at Ibrox, while he has also scooped the @SPFL Goal of the Month award… pic.twitter.com/E9nnY2HLZs