Youssef Chermiti foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Liga Escocesa.

O avançado português esteve em destaque no encontro da 27.ª jornada, ao apontar um «hat-trick» na vitória por 4-2 sobre o Hearts, de Cláudio Braga. Um dos golos apontados por Chermiti, de bicicleta, foi inclusive distinguido como o melhor do mês.

Contratado no mercado de verão ao Everton, o jogador de apenas 21 anos soma nove golos e duas assistências nos 32 jogos que realizou pela equipa principal do Rangers, até ao momento.