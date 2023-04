Luís Duk, avançado do Aberdeen que foi formado no Benfica, está em grande na Liga escocesa e nesta sexta-feira voltou a ser decisivo para nova vitória do atual terceiro classificado da Premiership escocesa.

Depois de no fim de semana ter bisado na vitória por 2-0 sobre o Kilmarnock, agora assinou, aos 16 minutos, o único golo do triunfo fora de casa sobre o Ross County.

Duk já leva 16 golos na Liga escocesa, onde é o quarto melhor marcador, e tem-se falado na possibilidade de dar o salto para uma equipa com outras ambições, ao ponto do treinador do Aberdeen já ter assumido que o avançado de 23 anos desperta muita cobiça. «Estou focado no Aberdeen. Sou feliz aqui, gosto muito que jogar aqui e quero ficar», disse à Sky Sports após o jogo. Ao lado dele, Matty Kennedy, extremo do Aberdeen, deixou rasgados elogios ao luso-caboverdiano: «É uma fera. É bom tê-lo cá e é um excelente profissional. Gosto muito de jogar com ele, é um jogador de um nível diferente», destacou.

Luís Duk foi considerado o melhor jogador de março na Liga escocesa e foi recentemente entrevistado para a rubrica «Estórias Made In» do Maisfutebol.