Jota marcou e o Celtic também conquistou a Taça da Escócia ao bater o Inverness, na final, no Celtic Park, com uma vitória por 3-1. Uma época em grande para o jogador formado no Benfica que venceu o «treble» escocês, juntando este último troféu à Taça da Liga e ao campeonato.

Depois de ter deixado o rival Glasgow Rangers pelo caminho, na meia-final, os católicos de Glasgow voltaram a festejar este sábado, num jogo em que estiveram sempre em vantagem.

A jogar em casa, o Celtic chegou ao intervalo já em vantagem, com um golo de Furuhashi, aos 38 minutos. Já no segundo tempo, Abada aumentou a vantagem, a passe de MacGregor, aos 65 minutos, antes do Inverness reduzir a diferença, aos 84, por MacKay.

Um golo que não chegou para assustar o campeão uma vez que Jota marcou logo a seguir, já sobre o minuto noventa, a passe da Abada.

A festa no final foi em tons de verde e branco.

Veja o golo de Jota:

A festa do Celtic: