Atenção, Sp.Braga: Rangers vence antes da receção aos arsenalistas
Formação escocesa triunfou pela primeira segunda vez consecutiva na Liga
O Rangers bateu o Livingston (2-1) na 13.ª jornada da Liga Escocesa, a cinco dias de receber o Sp. Braga para a Liga Europa. Youssef Chermiti, avançado português, não constou nos convocados por ter estado doente nos últimos dias.
O inglês Emmanuel Fernandez inaugurou o marcador para o Rangers (9m). Tete Yengi restabeleceu o empate aos 18 minutos. Mohammed Diomandé fez o golo da vitória para os «protestantes» (78m).
Com este triunfo (2-1), o Rangers mantém-se na quarta posição da Liga escocesa, com 21 pontos, a nove do líder Hearts. Já o Livingston é 12.º e último, com oito pontos.
O próximo jogo do Rangers é a receção ao Sp. Braga, esta quinta-feira, a contar para a quinta jornada da fase regular da Liga Europa.
