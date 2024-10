Sir Alex Ferguson marcou presença no reduto do Rangers, esta quinta-feira, na derrota por 4-1 sobre o Lyon, mas o foco do antigo treinador esteve dividido entre o que aconteceu no relvado do Ibrox Stadium e o do Estádio do Dragão.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver Sir Alex Ferguson a comentar o terceiro golo dos «red devils», apontado por Harry Maguire e que confirmou o empate a três diante do FC Porto.

Veja aqui o momento com Sir Alex Ferguson: