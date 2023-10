Declarações do selecionador nacional da Eslováquia, Francesco Calzona, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 3-2 ante Portugal, na qualificação para o Euro 2024:

«A primeira parte, seguramente, não foi a melhor. A segunda parte foi ao encontro do que tínhamos preparado. Fizemos uma grande segunda parte.»

«Fiquei satisfeito com o desempenho da minha equipa. Jogámos com uma grande personalidade, marcámos dois golos a uma equipa como Portugal. Fizemos dois golos a uma equipa que ainda não tinha sofrido golos.»

«Eu não costumo falar do árbitro, mas a prestação do árbitro não me satisfez em absoluto.»

«Luxemburgo? Faremos de tudo para sair com um resultado positivo.»