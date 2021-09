Um golaço de Marcelo Brozovic, aos 86 minutos, deu este sábado a vitória à Croácia na Eslováquia (0-1), em Bratislava, na quinta jornada do grupo H da qualificação europeia para o Mundial 2022, no qual os croatas seguem lado a lado com a Rússia no topo.

Após um livre para a área, o jogador croata do Inter de Milão apanhou a bola de primeira à saída daquela e rematou de primeira para o golo que valeu os três pontos à atual vice-campeã do mundo, que tem 10 pontos.

No entanto, a Croácia não canta liderança isolada porque tem a seu lado a Rússia, com a mesma diferença de golos no total, mas mais marcados (8-4 dos russos para 5-1 dos croatas). A formação anfitriã do Mundial 2018 foi a Chipre vencer por 2-0, com golos de Erokhin (6m) e Zhemaletdinov (55m).

O golaço de Brozovic pela Croácia:

No outro jogo do grupo, a Eslovénia recebeu e venceu Malta, por 1-0, com um golo de Lovric, aos 44 minutos, de grande penalidade. Sporar, avançado cedido pelo Sporting ao Middlesbrough, entrou aos 70 minutos e desperdiçou uma grande penalidade ao minuto 88, defendida pelo guardião visitante. Zach Muscat, central do Casa Pia, jogou os 90 minutos por Malta. Os eslovenos subiram ao terceiro lugar e reforçam esperanças na luta pela ida ao Mundial 2022.