É oficial! O Al Sadd acaba de confirmar que permitiu a saída de Xavi Hernández para o Barcelona. O antigo internacional espanhol vai assinar um contrato válido até 2024 e vai assumir o comando técnico da equipa catalã a partir da próxima segunda-feira.

O anuncio foi feito pelo clube do Qatar que revela que libertou o treinador depois do Barcelona ter pago a cláusula de rescisão, avaliada em 5 milhões de euros, prevista no seu contrato. «Chegámos a um acordo com o Barcelona. Xavi integrou uma importante parte da história do Al Sadd e desejamos-lhe sucesso», escreveu o clube numa pequena nota.

Segundo adianta o jornal Sport, Xavi é esperado já este fim de semana em Barcelona e vai ser apresentado já na próxima segunda-feira, no Camp Nou, como novo treinador da equipa blaugrenat.

Assim, Sergi Barjuan deverá ainda comandar o Barça no jogo de sábado, em Vigo, frente ao Celta, enquanto Xavi deverá estrear-se, em casa, já depois da paragem das seleções, frente ao vizinho Espanhol, no dia 20 de novembro, três dias antes da receção ao Benfica para o determinante jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X