O Barcelona não vai contar com Luis Suárez até ao final da época. O atacante uruguaio sofreu uma lesão grave no menisco externo do joelho direito e será obrigado a parar durante quatro meses, indicou o emblema catalão este domingo.



Suárez lesionou-se durante o jogo da meia-final da Supertaça espanhola, contra o Atlético Madrid, e foi operado pelo reputado Dr. Ramon Cougat este domingo.



Se a recuperação correr bem, Suárez poderá eventualmente ser utilizado num ou noutro jogo na fase final da temporada, mas o mais provável é que o atacante só esteja em perfeitas condições para competir na Copa América, cujo arranque está marcado para 12 de junho.



Luis Suárez, 32 anos, faz a sexta temporada no Barcelona. Este ano levava 14 golos em 23 aparições oficiais.