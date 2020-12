Os benjamins do Real Madrid (sub-10 e sub-11) venceram este sábado a SAD Villaverde San Andrés por 31-0, num jogo de 40 minutos, resultado que causou indignação.

«Mostramos a nossa indignação com este tipo de situações no futebol de formação. Por um lado, os clubes grandes deviam utilizar estratégias desportivas para evitar estas goleadas, por outro a federação precisa reestruturar estas categorias», escreveu a SAD Villaverde San Andrés no Twitter.

Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el Fútbol Formativo, por un lado los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas, y por otro lado desde la Federación hace falta una reestructuración de estas categorías. #animoboti pic.twitter.com/3oqbDDCXgC — SAD Villaverde (@SADvillaverde) December 12, 2020

No site, o Real Madrid noticiou a vitória, mas não divulgou o resultado.

O debate sobre este tipo de resultados existe há vários anos em Espanha e, em 2017, um treinador foi despedido depois de a sua equipa de sub-11 ter ganho 25-0, já que a direção entende que a margem da vitória não deveria ter sido tão alargada por «respeito pelos adversários».