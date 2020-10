Gonçalo Guedes marcou o primeiro golo da época, um grande golo por sinal, mas não evitou nova derrota do seu Valência. No emotivo reencontro com a antiga equipa, Dani Pareja decidiu o empate a favor do Villarreal (2-1).



Paco Alcacer inaugurou a contagem de penálti (6m) para os locais, Gonçalo Guedes ainda anulou a desvantagem com um belo remate de fora da área mas, já na segunda parte, o ex-capitão Dani Parejo vergou o Valência e garantiu o triunfo do Villarreal.



Com este resultado na 6.ª jornada de La Liga de Espanha, o Valência ocupa um modesto 12.º lugar na tabela classificativa. O Villarreal, por outro lado, passa a liderar à condição, com 11 pontos.