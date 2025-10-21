Está colocado um ponto final na polémica. O Villarreal-Barcelona já não se vai realizar nos Estados Unidos.

A decisão foi anunciada pela Liga Espanhola que, em comunicado, refere que as contestações no país, durante as últimas semanas, foram essenciais para o cancelamento do encontro, fora de portas. Na mesma nota, o organismo garante que as normas federais foram cumpridas e que as instituições competentes se opuseram à realização do encontro «por outros motivos».

Já esta terça-feira, o próprio presidente dos catalães, Joan Laporta, tinha assegurado que o jogo se iria realizar em Miami, na sequência da tomada de posição do Real Madrid, que recorreu ao Conselho Superior dos Desportos espanhol. Além disso, Courtois também se mostrou muito crítico para com a Liga Espanhola e apelidou de «censura» a tentativa do organismo em ocultar os protestos dos atletas, na última jornada da competição.

Recorde-se que o jogo estava marcado para 20 de dezembro, no Estádio Hard Rock, em Miami.

Leia o comunicado da Liga Espanhola na íntegra:

A Liga Espanhola refere que, após discussões com o promotor do Villarreal-Barcelona em Miami, este anunciou decisão de cancelar o evento devido à incerteza que envolveu a Espanha nas últimas semanas.

A LALIGA lamenta profundamente que este projeto, que representou uma oportunidade histórica e incomparável para a internacionalização do futebol espanhol, não possa existir. Ter um jogo oficial fora das nossas fronteiras era um passo decisivo na expansão global da nossa competição, fortalecendo a presença internacional dos clubes, o posicionamento dos jogadores e a marca do futebol espanhol num mercado estratégico como os Estados Unidos.

O projeto cumpriu integralmente as normas federais e não afetou a integridade da competição, conforme confirmado pelas instituições competentes que fiscalizam a execução, que se opuseram por outros motivos.

Num contexto de crescente competitividade global, em que ligas como a Inglesa e competições como a Liga dos Campeões continuam a ampliar o alcance e capacidade de geração de receita, iniciativas como esta são essenciais para garantir a sustentabilidade e o crescimento do futebol espanhol. Perder este tipo de oportunidades dificulta a criação de novas receitas, limita a capacidade dos clubes de investir e competir e reduz o alcance internacional de todo o ecossistema do futebol espanhol.

Por fim, a Liga Espanhola gostaria de agradecer aos clubes pela disposição e colaboração neste projeto, bem como o compromisso contínuo com o crescimento da competição. Vamos continuar a trabalhar, como sempre, para levar o futebol espanhol a todos os cantos do mundo, defendendo uma visão aberta, moderna e competitiva que beneficie clubes, jogadores e adeptos.