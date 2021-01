A divulgação dos números faraónicos do contrato de Lionel Messi com o Barcelona mereceu a reação de várias personalidades do mundo do futebol. E uma delas partiu de Luís Figo, o homem que no ano de 2000 deixou o Camp Nou para trás e mudou-se para o Real Madrid.



«Os assessores de Messi merecem uma estátua. A gestão da direção do Barcelona só se pode comparar à de Gaspart [presidente do Barça em 2000]», escreveu o Figo na sua conta oficial numa rede social.



Joan Gaspart chamou Luís Figo de «cobarde e traidor» numa entrevista concedida em 2018.





Los asesores de Messi merecen una estátua 😁la gestión de la directiva del Barça sólo se puede comparar a la de Gaspar 🙃 https://t.co/aas45JY78i — Luís Figo (@LuisFigo) January 31, 2021