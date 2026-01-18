FOTOS: adeptos do Celta vão à bola de unhas pintadas em apoio a Borja Iglesias
Avançado foi alvo de insultos após a vitória em Sevilha. Clube e adeptos uniram-se num movimento de defesa do atleta que se tem pronunciado contra o racismo e a homofobia. E até jogadores fizeram o mesmo (VÍDEO)
Em solidariedade com o avançado Borja Iglesias, centenas de adeptos do Celta de Vigo vão assistir ao jogo com o Rayo Vallecano no Estádio Balaídos, na tarde deste domingo (17h30) com as unhas pintadas, algo que também alguns jogadores optaram por fazer.
A iniciativa, promovida por adeptos e também através dos canais de comunicação do clube de Vigo, surge na sequência de vários insultos homofóbicos sofridos por Borja Iglesias após a vitória do Celta ante o Sevilha, por 1-0, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, na passada segunda-feira.
Enquanto esperava por um amigo, após o jogo com o Sevilha, Borja foi insultado por alguns adeptos que estavam nas redondezas. «Pinta as unhas», «espero que morras» e «sem vergonha, vai para casa» foram alguns dos insultos dirigidos ao avançado do Celta, que é conhecido por promover o combate ao racismo, homofobia ou outras injustiças sociais, envolvendo-se em iniciativas associadas. Uma das formas como o faz é pintando as unhas, algo que já tinha feito no passado, por exemplo quando estava no Betis.
O Celta partilhou mesmo o repto do grupo de apoio Carcamãns Celestes, que através das redes sociais escreveu: «Pois, nós este domingo vamos com a manicure feita e as unhas pintadinhas. Quem se junta?». O Celta respondeu seguindo o apelo: «Contem connosco, Carcamãns Celestes. Celtista, este domingo, no estádio, com as unhas pintadas», escreveu o clube galego.
Ainda sobre o assunto, em 2024, o ex-Sporting Héctor Bellerín tinha criticado quem questiona os que pintam as unhas, ao contrário do que acontece quando se bebe álcool. «Se nos embebedamos, ninguém diz nada, mas se pintamos as unhas…», disse, na altura.