O encontro entre Levante e Villarreal, referente à 16.ª jornada da Liga espanhola, foi adiado este domingo devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Comunidade Valenciana. A decisão foi tomada na sequência dos avisos de alerta vermelho emitidos pela Agência Estatal de Meteorologia (AEMET), que apontam para chuvas torrenciais e risco elevado de inundações.

Em comunicado oficial, o juiz de Competições Profissionais da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou o adiamento do jogo que estava marcado para a tarde deste domingo, sublinhando que a medida resulta das recomendações de segurança das autoridades locais. A nova data e horário do encontro serão anunciados «com a maior brevidade possível».

A AEMET alertou para a possibilidade de acumulações superiores a 180 mm de precipitação em 12 horas e mais de 250 mm ao longo do domingo e da primeira metade de segunda-feira nos litorais norte e sul de Valência, classificando a situação como de «perigo extraordinário», com risco de cheias rápidas e transbordo de cursos de água.

O mau tempo obrigou também a alterações no calendário do basquetebol. O Valencia Basket solicitou à Federação Espanhola de Basquetebol (FEB) o adiamento do jogo frente ao Zaragoza, previsto para este domingo, às 12h15. O clube informou que os bilhetes adquiridos continuarão válidos para a nova data e que os adeptos que não possam comparecer terão direito ao reembolso.

As autoridades continuam a recomendar prudência máxima à população e o acompanhamento permanente das informações oficiais, numa região fortemente afetada pelas previsões de chuva intensa.