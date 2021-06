Aïssa Mandi é reforço do Villarreal para as próximas quatro épocas.



Numa nota divulgada no site oficial, o «Submarino Amarelo» informa que o defesa de 29 anos assinou por quatro temporadas depois de ter terminado contrato com o Betis.



O internacional marroquino estava no emblema andaluz desde 2016, tendo disputado um total de 173 jogos.



Antes de chegar a Espanha, Mandi tinha jogado no Stade de Reims.