O Alavés carimbou este sábado o regresso à La Liga, depois de vencer o Levante, na segunda mão do playoff, por 1-0.

Depois do nulo na primeira mão, o conjunto do País Basco chegou à vitória de forma dramática, com um golo de penálti de Assier Villalibre aos 120+1 minutos.

No Levante, o português Rúben Vezo foi titular, tendo sido depois substituído já no prolongamento, aos 111 minutos.

O Alavés junta-se assim aos já promovidos Granada e Las Palmas e está de regresso à primeira divisão espanhola um ano depois.