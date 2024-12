O Alavés, onde joga o o ex-FC Porto Toni Martínez, anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador, na sequência do empate (1-1) com o Leganés deste domingo.

Num comunicado nas redes sociais, o clube espanhol expressa o «agradecimento a Luis García Plaza pelo seu trabalho e empenhamento durante o seu período como treinador», que durava já desde a temporada 2022/23.

O Alavés venceu apenas dois dos últimos dez jogos disputados. O clube basco está na 16.ª posição da Liga espanhola.