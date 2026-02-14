O Alavés conseguiu resgatar um ponto na visita ao Sevilha. Mas, para isso, foi preciso contar com o golo de um antigo avançado do FC Porto, Toni Martínez.

Do lado do Sevilha, o ex-Benfica Vlachodimos foi titular. Já Fábio Cardoso, ex-FC Porto, foi suplente não utilizado. Desde cedo a equipa da casa ficou reduzida a dez unidades, depois do segundo amarelo de Juanlu Sánchez (16m).

Ainda assim, foi o Sevilha quem abriu as contas do jogo. Djibril Sow, médio suíço, marcou ainda antes do intervalo (42m). No segundo tempo foi a vez de Toni Martínez, ex-FC Porto, voltar a colocar tudo igual (60m), garantindo pelo menos um ponto para os visitantes.

Com este resultado (1-1), o Alavés assume a 14.ª posição com 26 pontos. O Sevilha, por sua vez, está em 12.º também com 26 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga espanhola.