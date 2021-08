Carlo Ancelotti estreou-se da melhor maneira no regresso ao Real Madrid, entrando na Liga espanhola com uma goleada por 4-1 sobre o Alavés.

O resultado foi construído na segunda parte, com o suspeito do costume em destaque. Aos 48, após passe de Hazard, Karim Benzema fez o 1-0.

Oito minutos depois Modric assistiu Nacho para o segundo e Benzema bisou aos 62m, num golo algo caricato.

O Alavés reduziu aos 65m num penálti convertido por Joselu, mas os merengues ainda chegaram ao quarto, já nos descontos, com Vinícius Júnior a marcar após assistência de Alaba, que se estreou pelo Real Madrid a jogar na lateral-esquerda.

Nos outros jogos do dia, destaque para o Betis que empatou 1-1 em Maiorca, na estreia de Rui Silva pela equipa de Sevilha, que teve ainda William Carvalho no banco.

Também do banco, Ruben Vezo assistiu ao empate do Levante em casa do Cádiz (1-1). Também o Osasuna empatou em casa com o Espanhol (0-0).