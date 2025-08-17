Valencia e Real Sociedad empataram a um golo no arranque da Liga Espanhola, sendo que André Almeida e Gonçalo Guedes foram suplentes utilizados pelos dois treinadores.

Numa primeira parte sem qualquer golo, as equipas recolheram aos balneários com o nulo no marcador. Ainda assim, foram necessários apenas 12 minutos do segundo tempo para Diego López dar vantagem à equipa da casa e levar à loucura os adeptos do Valencia.

Só que pouco depois, Takefusa Kubo respondeu da melhor forma ao passe de Brais Mendéz e restabeleceu a igualdade no resultado. Os portugueses pisaram o relvado após os lances capitais do encontro, que ofereceu um ponto a cada uma das equipas, que não conseguem assim entrar com o pé direito na edição de 2025/26 da prova.

Já o Alavés mostrou-se mais competente e na receção ao Levante venceu por 2-1, com Toni Martínez em bom plano.

O melhor momento do ex-FC Porto no encontro surgiu à passagem da meia-hora de jogo e levou mesmo o conjunto da casa em vantagem para o descanso. Ainda assim, aos 68 minutos, o Levante ainda provocou o susto nas bancadas do Estádio Mendizorrotza, com o golo de Toljan.

Dentro do período de compensação, a explosão de alegria no recinto do Alavés. Na sequência de um cruzamento para o interior da área, ninguém conseguiu aliviar a bola e esta chegou redonda ao pé esquerdo de Tenaglia, que rematou de primeira e sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Assista aqui ao golo do Alavés: