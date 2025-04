O Comité Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF] anunciou esta terça-feira que Mbappé foi suspenso por uma partida após ter sido expulso com vermelho direto na partida frente ao Alavés.

No relatório do árbitro César Grado é indicado que a bola estava envolvida no lance entre o jogador do Real Madrid e Antonio Blanco que suscitou a expulsão do francês. Assim sendo, o Comité Disciplinar decidiu aplicar a pena mínima possível de uma suspensão de um jogo apenas, suspensão essa que poderia ir até três encontros.

Mbappé está assim disponível para Carlo Ancelotti para poder jogar na final da Taça do Rei frente ao Barcelona, no próximo dia 26 de abril.