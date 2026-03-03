O Alavés anunciou, num espaço de minutos, a saída de Chacho Coudet do comando técnico da equipa principal... e a contratação de Quique Flores.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube espanhol confirmou a chegada do treinador espanhol, que fica com um contrato válido até junho de 2028. No currículo, o técnico conta, entre outros, com uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia, recordando a passagem pelo Benfica na temporada de 2008/09.

Quique Flores assume o primeiro clube desde que abraçou o projeto do Sevilha em 2023/24, em que conseguiu apenas dez vitórias em 25 jogos.

O Alavés é 16.º classificado da Liga espanhola, com 27 pontos, três acima da zona de despromoção.