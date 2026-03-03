OFICIAL: Quique Flores é o novo treinador do Alavés
Técnico espanhol assina um contrato válido até junho de 2028
O Alavés anunciou, num espaço de minutos, a saída de Chacho Coudet do comando técnico da equipa principal... e a contratação de Quique Flores.
Através das redes sociais e em comunicado, o clube espanhol confirmou a chegada do treinador espanhol, que fica com um contrato válido até junho de 2028. No currículo, o técnico conta, entre outros, com uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia, recordando a passagem pelo Benfica na temporada de 2008/09.
Quique Flores assume o primeiro clube desde que abraçou o projeto do Sevilha em 2023/24, em que conseguiu apenas dez vitórias em 25 jogos.
O Alavés é 16.º classificado da Liga espanhola, com 27 pontos, três acima da zona de despromoção.
✅ OFICIAL | Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Deportivo Alavés.— Deportivo Alavés (@Alaves) March 3, 2026
ℹ️ https://t.co/ursE9mn2HO#OngiEtorriQuique#GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/7ZKbclUMUe