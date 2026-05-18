A viver a época mais prolífera da carreira, Toni Martínez, avançado de 28 anos, fez o golo que garantiu a manutenção do Alavés na La Liga. Na visita ao já despromovido Oviedo (1-0), o ex-FC Porto atingiu o 17.º golo da época, ao cabo de 41 jogos. Nas últimas nove jornadas, Toni Martínez fez oito golos.

Aquando do apito final em Oviedo, muitos jogadores do Alavés caíram no relvado. Toni Martínez ajoelhou-se emocionado.

Formado entre Valência e West Ham, Toni Martínez fez 14 golos em 39 jogos pelo Famalicão (2019/20) e 13 golos em 50 partidas pelo FC Porto (2022/23). Na última época, já no Alavés, o avançado não foi além dos quatro golos.