Toni Martínez continua a brilhar pela equipa do Alavés e este domingo apontou o segundo golo em dois jogos pela formação espanhola.

Na receção ao Las Palmas, a equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos sete minutos, por intermédio de Carlos Vicente. A fechar o primeiro tempo, o Alavés ainda festejou o segundo do encontro, mas Conechny estava em posição irregular e o lance não contou.

Ora, tal como tinha acontecido no jogo de estreia do ex-FC Porto, Toni Martínez saltou do banco para voltar a fazer estragos na defesa adversária. Após receber a bola, o avançado rodou e de pé esquerdo assinou um autêntico golaço, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Las Palmas.

Veja aqui o grande golo apontado por Toni Martínez:

Toni Martínez chegou para marcar: 2 jogos, 2 golos 🔥#DAZNLALIGA pic.twitter.com/4LPqvMDOuM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 1, 2024

No segundo jogo do dia, o Osasuna recebeu e venceu o Celta de Vigo por 3-2, num encontro repleto de emoção e reviravoltas. Boyomo abriu as hostilidades aos 21 minutos para a equipa da casa e oito minutos depois, Borja Iglesas restabeleceu a igualdade no marcador.

Até ao intervalo, uma infelicidade de Carlos Domínguez voltou a colocar o Osasuna na frente e já no segundo tempo foi a vez de Abel Bretones colocar o nome na lista de marcadores. Já perto do fim, Alfonso González viu o vermelho direto e deixou o Celta de Vigo a jogar com dez, mas um minuto para lá dos 90, os visitantes ainda beneficiaram de um auto-golo de Moi Gómez para fechar o resultado em 3-2.

Esta foi a segunda derrota consecutiva para o Celta de Vigo, depois do desaire no terreno do Villarreal na última segunda-feira.