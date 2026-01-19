O Albacete está a viver a verdadeira «festa da taça». O emblema do segundo escalão espanhol, recorde-se, eliminou o Real Madrid nos «oitavos» da Taça espanhola. Tudo isto em jogo de esteia de Arbeloa no comando técnico dos «merengues».

Ora, depois de eliminar um gigante do futebol Mundial, o 14.º classificado da II Liga espanhola vai enfrentar o campeão em título. Quem mais? O Barcelona.

Assim, o Albacete vai apanhar em rondas seguidas o Real Madrid e o Barcelona. Já conseguiu realizar uma proeza. Os «quartos» da competição dirão se o modesto Albacete poderá eliminar outro gigante do futebol Mundial.

