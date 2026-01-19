Espanha: Albacete elimina Real na Taça e apanha... o Barcelona nos «quartos»
Formação do segundo escalão espanhol teve a «sorte grande» na Taça do Rei
O Albacete está a viver a verdadeira «festa da taça». O emblema do segundo escalão espanhol, recorde-se, eliminou o Real Madrid nos «oitavos» da Taça espanhola. Tudo isto em jogo de esteia de Arbeloa no comando técnico dos «merengues».
Ora, depois de eliminar um gigante do futebol Mundial, o 14.º classificado da II Liga espanhola vai enfrentar o campeão em título. Quem mais? O Barcelona.
Assim, o Albacete vai apanhar em rondas seguidas o Real Madrid e o Barcelona. Já conseguiu realizar uma proeza. Os «quartos» da competição dirão se o modesto Albacete poderá eliminar outro gigante do futebol Mundial.
El Belmonte se prepara para otro gran día 🤍— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 19, 2026
Jugaremos los Cuartos de Final en casa 🆚 @FCBarcelona_es 🏆 #CopadelReyMAPFRE pic.twitter.com/1nRYaNm2bh