VÍDEO: a incrível festa dos adeptos do Albacete no jogo com o Real Madrid
Na chegada ao estádio, a equipa da II Liga espanhola foi recebida por uma multidão em êxtase. E os golos e a vitória permitiram maior celebração
Parecia que estavam a adivinhar... Na última quarta-feira, uma multidão de adeptos do Albacete encheu as ruas nas imediações do Estádio Carlos Belmonte e recebeu de forma eufórica o autocarro que transportou os jogadores do clube.
Cachecóis ao alto, gritos, cânticos e pirotecnia, tudo serviu para dar aquela força extra à equipa antes de uma missão gigantesca: jogar o futuro na Taça do Rei frente ao Real Madrid.
Em campo, a resposta dos jogadores do Albacete esteve ao nível da dificuldade da tarefa, com uma vitória épica, por 3-2, selada com um golo ao minuto 90+4, apontado por Jefté.
É que, convém lembrar, o Albacete é apenas 17.º classificado na II Liga espanhola, prova para a qual não ganha há já quatro jornadas. Isto para não falar nos craques que estavam do outro lado da barricada, de Valverde a Vinícius Júnior.
Se antes do jogo foi assim, imagine-se o que se viveu, esta madrugada, em Albacete...