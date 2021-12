José Juan já tinha ficado nas bocas futebolísticas de Espanha na época passada, e esta temporada repetiu a façanha.

O guarda-redes de 42 anos defendeu dois penáltis frente ao Levante e ajudou o Alcoyano, da terceira divisão espanhola, a seguir em frente.

Depois de um 3-3 no tempo regulamentar, a equipa de Rúben Vezo (não foi a jogo) caiu no desempate por penáltis, com José Juan, lá está, a ser a grande figura.

Durante os 120 minutos, marcaram para a equipa da casa El Ghezouani (5m e 44m) e Blanco (55m); para a formação de Valência, fizeram o gosto ao pé Dani Gomez (23m e 68m) e Roberto Soldado (61m). O Alcoyano jogou ainda todo o prolongamento reduzido a dez unidades, por expulsão de Lopéz Angel.

O experiente guardião, refira-se, já tinha sido figura no ano passado, frente ao Real Madrid, ao protagonizar uma grande exibição.

De resto, o Celta de Vigo triunfou em Andorra por 2-1, com o golo da vitória a surgir já nos instantes finais do prolongamento, ao passo que o Alavés, também da La Liga, foi eliminado pelo Linares (2-1). O Espanhol triunfou em casa do Palencia (2-1).

Os outros resultados do dia na segunda eliminatória da Taça do Rei:

San Sebastian Reyes-Fuenlabrada, 0-0 (4-5 a.p.)

Huesca-Girona, 0-1

Rayo Majadahonda-Málga, 1-0

Zaragoza-Burgos, 2-0