Javier García Pimienta está muito perto de ser oficializado como o novo treinador do Almería.

O Maisfutebol sabe que o técnico de 51 anos é o escolhido pela direção do clube espanhol, ainda que o nome indicado por Cristiano Ronaldo tenha sido outro: Hernán Crespo. O internacional português detém 25 por cento do Almería, recorde-se.

Crespo ficou sem clube em março deste ano, quando deixou o São Paulo. No currículo, como treinador, destaca-se a Liga dos Campeões da Ásia, conquistada no Al Ain. Enquanto jogador destacou-se no futebol italiano, com três Ligas Italianas pelo Inter, além de uma Taça de Itália e cinco Supertaças do país.

Por sua vez, Javier García Pimienta não está no ativo desde abril de 2025, altura em que deixou o comando técnico do Sevilha.

Antes dessa aventura pelo clube andaluz, esteve 15 anos ao serviço do Barcelona, entre escalões de formação e a equipa B, tendo depois passado três temporadas à frente do Las Palmas.

O Almería vai atuar no segundo escalão do futebol espanhol, após ter perdido no play-off frente ao Málaga.