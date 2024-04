Está confirmada a descida de divisão do Almería, de Luís Maximiano, emprestado pela Lazio até ao fim da época.

A equipa do guarda-redes português perdeu, em casa, diante do Getafe por 3-1. Este resultado deixa o Almería com 14 pontos, a 17 do Maiorca, que é a equipa na linha de água. Destaque para o «bis» de Mason Greenwood e a assistência para o terceiro golo, apontado por Juan Mata. Na equipa da casa, Choco Lozano apontou o golo de honra, aos 41 minutos.

O Almería regressa assim ao segundo escalão do futebol espanhol, dois anos depois da subida de divisão.