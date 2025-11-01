O Real Madrid foge a passos largos na liderança da La Liga e este sábado voltou a sorrir na goleada frente ao Valência, por 4-0, na 11.ª jornada da La Liga.

A jogar em casa, a equipa de Xabi Alonso chegou à meia hora de jogo a vencer por dois golos: Mbappé fez o primeiro de grande penalidade e bisou após assistência de Arda Güler.

Aos 43 minutos da partida, Vinicius Júnior teve o 3-0 nos pés, mas desperdiçou uma grande penalidade. Um minuto depois, Bellingham não perdoou e fez mesmo o golo.

Na segunda parte, já perto do fim (82m), Álvaro Carreras, ex-Benfica e peça fulcral de Xabi Alonso, apontou um golaço, o primeiro com a camisola do Real Madrid.

De referir que Vinicius, protagonista de uma das maiores polémica do último El Clásico, foi substituído aos 79 minutos, desta vez sem desagrado, e deu lugar a Endrick, que não jogava desde 18 de maio.

Com esta vitória, o Real Madrid segue em primeiro lugar, com 30 pontos, mais sete que o Villarreal. O Barcelona, no entanto, está em terceiro, com 22, mas menos um jogo.

