O Elche, de André Silva e Martim Neto, voltou às derrotas na Liga espanhola. Na visita ao Rayo Vallecano, a equipa dos portugueses saiu derrotada (1-0).

Logo no primeiro tempo o Elche ficou reduzido a dez unidades. Pedro Bigas, capitão de equipa, viu o segundo amarelo e consequente vermelho aos 39 minutos. Ainda assim, o golo do Rayo surgiu só para lá da hora de jogo.

Randy Nteka, internacional angolano, saltou do banco para dar o triunfo ao Rayo Vallecano (74m). Pouco depois foi André Silva quem entrou em campo (77m).

Sem mais golos, o apito final ditou uma vitória magra (1-0) para o Rayo Vallecano, que sobe à condição ao 12.º posto com 35 pontos. O Elche, por sua vez, está no lugar imediatamente acima da zona de descida – 17.º com 29 pontos.

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