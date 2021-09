Reaprender a viver. Sem Lionel Messi. É essa a tarefa impossível do Barcelona para 2021/22. O primeiro passo foi entrar em campo e jogar sem o argentino, o segundo é atribuir o pesado número '10' que era utilizado pelo génio esquerdino.



Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Messi e, agora, o menino Ansu Fati. Será ele, a partir de agora, a transportar o mítico número com a camisola catalã.



Ansu Fati já tem duas épocas completas no plantel sénior, embora a última tenha sido comprometida por uma grave lesão.



VÍDEO: o novo 10 do Barcelona